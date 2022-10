Perché le donne rimangono invischiate in relazioni tossiche? Che cos' è la dipendenza affettiva? Esiste un profilo tipo | un identikit | delle donne vittime di violenza? La risposta di un' autrice esperta in dipendenza affettiva e quella | opposta | di una operatrice in centri anti-violenza

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Diverse, che più diverse non si può. Ledi, fisica o emotiva, hanno provenienze, età e background culturali decisamente vari (come descrive l’Istat). Ma ci sono dei punti in comune? Chi sono queste? Hanno personalità e vissuti simili? Ladi Cinzia Mammolitidel libroche si amano poco (Sonda) è sì. «Le “che si amano poco” sono ledi una fame d’amore nata in loro quando erano bambine e cresciuta nel corso della loro vita. Hanno unae sono disposte a tutto per non perdere il loro amore, percepito come ...