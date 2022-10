Nuovo Parlamento | chi sono tutti i capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Da Fratelli d’Italia al Movimento 5 Stelle, chii politici eletti comedeie al? Ilè pronto per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Matterella. : i nomi della maggioranza Lo scorso 13 ottobre, i due rami delitaliano siriuniti per la prima volta e hanno scelto i presidenti di. Dopo la costituzione dei gruppi parlamentari, si è proceduto anche all’elezione dei rispettivi rappresentanti a Montecitorio e a Palazzo Madama: si tratta di un passaggio cruciale per consentire la partenza della XIX legislatura e la nascita del Governo....

Il Sole 24 ORE

Iscriviti subito Il 21 ottobre sciopero di aerei e treni: ecco quello che devi saperegoverno: tutte le tappe della fase post elezioni Tra The Watcher e Dahmer , il crime ...Iscriviti subito Il 21 ottobre sciopero di aerei e treni: ecco quello che devi saperegoverno: tutte le tappe della fase post elezioni Tra The Watcher e Dahmer , il crime ... Vicepresidenze e capigruppo, una sfida per il nuovo Parlamento Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...