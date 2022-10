Mario Cipollini | l’ex moglie dopo la condanna | «Picchiata | trattata come un oggetto e insultata | ho sbagliato a non denunciare prima»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sabrina Landucci èdicampione di ciclismoto a tre anni di carcere per lesioni e minacce. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera dice che oggi si sente più libera. La sorella di Marco Landucci, ex portiere ed attuale allenatore in seconda della Juventus, dice di aver passato anni difficili «e di paura. Avevo l’assoluta volontà di portare avanti il matrimonio. Ero innamorata di quest’uomo e, sbagliando, sopportavo tradimenti, soprusi e violenze». Dice che ci sono stati ««Ci sono stati più episodi, terribili, e sono fuggita da casa con le figlie più di una volta. Ma ho sempre tentato di riallacciare un rapporto che ormai era irrecuperabile. Poi ho capito che non c’era più niente da fare e nel 2012 mi sono separata». ...

