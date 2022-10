(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Buio completo e occhi chiusi. Non c'è situazione migliore per ascoltare 'Oxymore', l'ultimo album di Jean Michel. Album da ascoltare rigorosamente in formato audio spaziale grazie alla ...

leggo.it

'La storia di questa collaborazione nasce dall'idea di lavorare insieme sul mio progetto Electronica' - spiegaa proposito del suo album nominato ai Grammy nel 2015 - Poi si è ammalato, è morto ......- un riff di sintetizzatore forse influenzato dal progressive elettronico di Jean Michel, '... L'unico brano dela rischio stereotipo, anche a causa del testo, è 'Auburn', che ricorre all'... Jarre: «Un disco e una città per la musica del futuro» Per questa edizione, ARTE Mix ø Trabendo vanta un cerimoniere d'eccezione: l'onore spetta al DJ sudafricano Mo Laudi, che accoglierà i suoi ospiti con il suo consueto calore. Già, gli ospiti. Tanti e ...Siamo andati a Londra per incontrare il pioniere dell'elettronica e ascoltare il suo nuovo disco: "Negli anni 60 pensavamo che il 2000 avrebbe ...