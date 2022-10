Agenzia ANSA

Ospitata al grattacielo diSanpaolo a partire dalle 17.30, la tappa odierna, ladopo quella di Milano, ha come tema distintivo l'innovazione e vede dieci Imprese Vincenti piemontesi e ...Una volta preso lo studio lacosa in genere è fare la targa in ottone il più grande ...sentenza 16722 del 2010 per farvi un'idea Questo significa che laddove la targa così denominata sia... Intesa: seconda tappa a Torino di Imprese Vincenti - Piemonte Arriva oggi a Torino il roadshow di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le dir ...Primo gol del Milan nel vertice per trattare il rinnovo del contratto di Leao. Ieri Maldini e Massara hanno incontrato Ted Dimvula, avvocato francese dell'attaccante portoghese in scadenza di contratt ...