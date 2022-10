Creed III | il trailer | sul ring c' è un vecchio amico diventato cattivo - Magazine - quotidiano net

Michael B. Jordan torna nei panni di Adonised esordisce anche alla regia: il film uscirà in Italia a marzo 2023Il suo ruolo in, come rivelato dalla sinossi ufficiale e dal trailer mostrato in rete, sarà alquanto particolare. Adonis contro Damian nel primo trailer diJonathan Majors sarà ...Michael B. Jordan torna nei panni di Adonis Creed ed esordisce anche alla regia: il film uscirà in Italia a marzo 2023 (senza Rocky Balboa in scena) ...The trailer to the latest installment of the spin-off movie series, Creed III, sees Adonis Creed as a man of his own, with a reputation to uphold in the world of boxing. The champion boxer, played by ...