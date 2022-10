(Di mercoledì 19 ottobre 2022) LaHbc Italia (il principale imbottigliatore dei prodotti a marchio Thecompany sul territorio nazionale) dà unda 800a quasi 1.700, a partire da ottobre 2022, per il rimborso delle. Obiettivo del– spiegaHbc Italia facendo presente che potrà esser usato anche per ledi luce, gas e acqua, buoni carburante e spese sstiche – è “rafforzare il potere d’acquisto dei beneficiari”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

LaHbc Italia (il principale imbottigliatore dei prodotti a marchio Thecompany sul territorio nazionale) dà un bonus da 800 euro a quasi 1.700 collaboratori , a partire da ottobre ...'Apprezziamo la decisione diHBC di dare uno specifico ed importante sollievo economico alle lavoratrici e ai lavoratori del gruppo in un momento in cui l'inflazione e l'aumento dei costi ... Coca Cola, bonus da 800 euro a 1.700 collaboratori per le bollette - Ildenaro.it Oricola. Ci sono anche i lavoratori dello stabilimento di Oricola tra i quasi 1700 collaboratori di Coca-Cola HBC Italia ...“In Coca-Cola HBC Italia ascoltiamo i bisogni dei nostri collaboratori e consideriamo il loro benessere un ulteriore fattore fondamentale. Questa opzione è infatti contemplata dal decreto-legge Aiuti- ...