Camere | Renzi | “Oggi restiamo fuori dall’Aula | andremo da Mattarella”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA – Le vice presidenze di Camera e Senato mettono a disposizione “4 posti per 3 opposizioni: Pd, M5s e noi. Pd e M5s hanno fatto l’accordo per tagliarci. Quando nel 2013 fecero una cosa simile noi demmo i voti a Di Maio perchè i Cinque Stelle potessero esprimere un vicepresidente, perchè è un principio di buona condotta parlamentare. Pd e Cinque stelle con la loro arroganza hanno scelto di tenercie noi resteremoe porteremo il tema al presidente della Repubblica”. E’ quanto conferma il leader di Italia Viva, Matteo, in un video sui social. L'articolo L'Opinionista.