Berlusconi 'intercettato' mentre racconta ai suoi come sono realmente andate le cose in Ucraina. Ma oggi 'non vale'

È una reazione nettissima quella di Giorgia Meloni all'ultimo audiodall'agenzia Lapresse di Silviosulla guerra in Ucraina e gli attacchi a Volodymyr Zelensky . Alla vigilia dell'inizio delle Consultazioni al Quirinale, in una nota Giorgia ...sul confitto in Ucraina: "L'operazione speciale di Putin per cambiare Zelensky con persone per bene" In realtà, come già espresso in occasione di un'ospitata a 'Porta a Porta' (...