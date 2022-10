Audio rubato | ira di Berlusconi | Di chi è la colpa | io con la Nato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Silvioreagisce dopo il terremoto scatedall'in cui l'ex premier esprime giudizi negativi su Zelensky. Il Cavaliere va all'attacco e bolla come "dossieraggio politico" il metodo usato per diffondere queste opinioni che sarebbero dovute restare private o comunque all'interno dell'assemblea dei parlamentari di Forza Italia: "Tutto questo però non esisterebbe, se non vi fosse in Italia la pessima abitudine di trasformare la discussione politica in pettegolezzo, utilizzando frasi rubate registrate di nascosto, e appunti fotografati con il teleobbiettivo, con un metodo non solo sleale ma intimidatorio. Un metodo soprattutto che porta a stravolgere e addirittura a rovesciare il mio pensiero, usando a piacimento brandelli di conversazioni, attribuendomi opinioni che stavo semplicemente ...