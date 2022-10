Anzio | esplosione in una villetta per una fuga di gas | grave una donna estratta dalle macerie

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un’abitazione è crollata a Lavinio vicino ad, nell’hinterland romano, prima delle 10.30, a causa di unaall’interno della depandance di unache ha provocato un crollo in cui unadi 55 anni è rimasta coinvolta. Liberatadai vigili del fuoco e soccorsa dal 118, in gravi condizioni, è stata trasportata in ospedale. Lariportava ustioni su diverse parti del corpo. Sul posto i carabinieri diche indagano.L’, con molta probabilità, è dovuta a unadi gas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

