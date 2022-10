AEW | MJF non ha alcuna intenzione di passare tra le fila dei babyface

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MJF ha lavorato duramente per diventare uno dei più controversi wrestler del panorama mondiale: il giovane talento dell’AEW ha pian piano conquistato l’attenzione del business e il mese prossimo affronterà Jon Moxley a Full Gear per tentare l’assalto all’AEW World Championship. Friedman qualche mese fa aveva realizzato un promo di fuoco ai danni di Tony Khan, patron della compagnia, e per qualche tempo il wrestler si era allontanato dagli schermi: i fan avevano ipotizzato che, al momento del suo ritorno, MJF sarebbe automaticamente passato tra ledei “buoni”, ma ciò ovviamente non è accaduto. MJF vuole rimanere ‘cattivo’ Durante il media scrum di All Out, Chris Jericho aveva pronosticato un turn face di MJF, asserendo che il giovane wrestler avesse tutte le carte in regola per diventare il topdella compagnia. Nonostante ...