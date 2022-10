Zuckerberg afferma che WhatsApp offre molta più privacy e sicurezza di iMessage

macitynet.it

In un post su Instagram, Mark Zuckerberg afferma che WhatsApp è 'più privato e sicuro di iMessage'. Ieri lunedì 17 ottobre, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha utilizzato il suo profilo su Instagram per provocare il servizio di messaggistica di Apple. In un post nel quale si vede un tabellone pubblicitario di Meta installato a New York City e che promuove WhatsApp mettendolo a confronto dei tradizionali SMS e di iMessage, Zuckerberg afferma che WhatsApp è "molto più privato e sicuro" di iMessage.