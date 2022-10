Ultime Notizie – Nord Stream | media Svezia | 50 metri distrutti da esplosione

(Di martedì 18 ottobre 2022) Almeno 50del gasdotto1 sono statidal presunto attacco del mese scorso. E’ quanto emerge da immagini subacquee mostrate dal tabloid svedese Expressen, dove si vedono 50mancanti della conduttura ad una profondità di 80. Il metallo del gasdotto appare fortemente deformato in alcuni punti, con squarci e crepe in altri. “Solo una forza estrema può aver piegato in questo modo un metallo così spesso“, ha commentato Trond Larsen della compagnia Blueeye Robotics, che ha effettuato le riprese per conto del quotidiano. Oggi la polizia danese ha riferito gli esiti delle indagini preliminari sulle quattro perdite di gas dai gasdotti1 e 2, per il trasporto del gas russo attraverso il Baltico. Le falle, ...

Sky Tg24

