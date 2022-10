Ucraina | macerie a Mykolaiv dopo gli attacchi russi Zelensky condivide un video | “Distrutti edificio residenziale e mercato dei fiori”

Il Fatto Quotidiano

I servizi d'emergenza ucraini hanno diffuso le immagini dei soccorritori che tirano fuori un uomo morto dalledopo l'ultimo attacco russo contro un edificio residenziale a Mykolaiv. In un messaggio pubblicato su Telegram, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che l'edificio è stato "distrutto con ...A Mykolaiv, una delle città interessate dai raid, i vigili del fuoco hanno estratto dalleil cadavere di un uomo. Inoltre, la compagnia energetica stataleEnergoatom ha riferito che ... Ucraina, macerie a Mykolaiv dopo gli attacchi russi. Zelensky condivide un video: “Distrutti edificio… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...