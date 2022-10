Spiagge sarde depredate | 900kg sabbia tornano a Villasimius

(Di martedì 18 ottobre 2022) La stagione estiva appena passata ha fatto registrare un totale di quasitra, pietre e conchiglie prelevate illecitamente dal litorale die requisite a turisti in partenza all'...

La stagione estiva appena passata ha fatto registrare un totale di quasi 900kg tra sabbia, pietre e conchiglie prelevate illecitamente dal litorale di Villasimius e requisite a turisti in partenza all'...Leggi anche Turista fermato a Olbia con un 1,6 chili di ciottoli rubati dalleIl 'bottino' prelevato dall'Isola Rossa, dove sarà riportato. Dal 2017 i furti di sabbia, sassi e ...