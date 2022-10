Si scambiano messaggi hot per mesi | si danno appuntamento e scoprono di essere madre e figlio

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si scambiavanohot, poi si incontrano edimamma e. Prima di darsie incontrarsi per la prima volta dal vivo, i due si sono conosciuti su una piattaforma di incontri hot con foto e nickname oscurati. La frequentazione virtuale è andata avanti fino a quando i due decidono di incontrarsi: all’così diil “single” dell’altro e dell’altra. È successo in Puglia, in provincia di Taranto. Cosa è successo A riportarla è il blog Noi Notizie e la vicenda ha già fatto il giro del web. Dopo una breve frequentazione sulla piattaforma specializzata negli incontri hot, i due hanno deciso di prenderee incontrarsi per la prima volta, ignari dell’identità dell’uno e ...