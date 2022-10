Notte di paura a Sarzana | 60enne urla agitando la pistola in una palazzina - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'uomo incensurato è stato bloccato dalla polizia. Avrebbe detto di essere affranto per le condizioni di degrado del suo ...Per dire: il colosso francese ha persino pensato di spegnere alcune celle die in condizioni ...e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina Hai perso il Wired Next Fest Niente: ... Notte di paura a Sarzana, 60enne urla agitando la pistola in una palazzina VITTORIO VENETO (TREVISO) - Violentissima rissa tra bande di operai albanesi, lavoratori del settore edile. Una lite su modello di quella di Treviso in via IV Novembre di qualche giorno fa ...Cosa farete ad Halloween Sono tante le iniziative e gli eventi in giro per l'Italia, tra cui la visita al Castello della Paura: dove si trova e di cosa si tratta ...