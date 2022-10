“Non è l’Arena” | scontro in diretta tra l’occupante abusivo e l’assessore Borrelli

Leggi su tvzap

(Di martedì 18 ottobre 2022) News Tv. . Durante la messa in onda del programma di La 7 condotto da Massimo Giletti vanno in scena dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese. Durante l’ultima puntata di Non èsi è parlato di abusivismo e c’è stato unopiuttosto animato tradi una casa popolare di Napoli e. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche –> “Non è”, la profezia oscura di Cacciari sul governo Meloni: “Coalizione debolissima” Dibattito piuttosto acceso a Non ètradi una casa popolare di ...