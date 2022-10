Nikita Pelizon fa evacuare la casa del GF Vip per un problema imbarazzante

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022) Se si desidera avere i capelli biondi,ha un rimedio efficace e, soprattutto, gratuito. Parola di Pamela Prati, che ha potuto di persona testare la soluzione made inprima di venire evacuata dalladel Grande Fratello Vip per ragioni di sicurezza. Purtroppo non abbiamo la prova che funzioni anche per gli uomini, dato che il test su Amaurys Perez è fallito in partenza. Ma non dubitiamo che ci possano essere nuovi tentativi su questo fronte, magari con un Antonino Spinalbese o un Attilio Romita, hai visto mai. Quale è questo potentissimo rimedio, talmente potente da aver costrettoa chiedere agli altri concorrenti di abbandonare ladel GF Vip? Il peto.che scorreggia e fala...