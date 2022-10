L' Inter cerca soci | ma Zhang è pronto a cedere per un miliardo e 200 milioni

La premessa è necessaria, per capire l'ennesima giornata di indiscrezioni sulla possibile vendita dell'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...... Abraham inventa per Belotti, il 'gallo' quasi di puntadi anticipare Audero ma il portiere ... L'exsta bene e si vede e poco dopo è ancora pericoloso, sempre partendo largo. Questa volta il ...Mercato Inter, si cerca il profilo adatto per rinforzare il centrocampo: un nome spicca su tutti, ma c'è concorrenza ...Arriva la notizia che i tifosi dell'Inter aspettavano riguardo la cessione del club di Zhang che è in crisi economica da qualche anno. Un momento di difficoltà che porterà ad una vendita dell'Inter a ...