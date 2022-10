La via per lo sviluppo sostenibile passa dalla giustizia sociale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità ed ex Ministro della Coesione Territoriale, ci spiega come politiche sociali e scelte ambientali debbano andare di pari passo per un vero

...stava lavorando nella sede della Società Telefonica Lombarda diAchille Grandi, a Brescia. Il 41enne stava era impegnato nella rimozione di alcune coperture in amianto sul tetto, quando......degli iPad Pro 2022 con chip Apple Silicon M2 sono indicatelavori e compiti impegnativi, come l'editing di grandi librerie di foto, manipolazione di oggetti 3D, ecografie, videogiochi e cosìCosì l’onorevole Giorgio Fede sulla questione della discarica in Via Val Tiberina: “Quella della Piattaforma Ecologica S.r.l., in Via Val Tiberina, a San Benedetto del Tronto, è una storia che seguiam ...(Adnkronos) – “Adotteremo una serie di provvedimenti per scoraggiare l’utilizzo del mezzo privato, e rispettare le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’inquinamento, a cominciare ...