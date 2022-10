Infortunio Pogba | il francese tornato parzialmente in gruppo | le ultime

(Di martedì 18 ottobre 2022) Paula lavorarecon ile per la sfida contro l’Empoli di venerdì potrebbe rientrare nella lista dei convocati Paula lavorarecon ile per la sfida contro l’Empoli di venerdì potrebbe rientrare nella lista dei convocati. A comunicarlo è la stessa Juventus con una nota ufficiale, difficile vederlo in campo anche per uno scampolo di match ma per le prossime partite potrebbe trovare spazio dopo l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un passo verso il rientro con la maglia della e un altro per avvicinarsi a . L'è alle spalle evede il ritorno in campo. Non è ancora avanti come Chiesa , che potrebbe essere nelle lista dei convocati per l'Empoli , ma oggi pomeriggio ha messo nelle gambe la ...Chiesa al fianco di Vlahovic La Juventus , con il ritorno di Federico Chiesa e Paul, potrà ... bisognerà attendere che anche El Fideo si riprenda dopo l'riportato ad Haifa. © ...Colpo alla Pogba, si mette ancora di traverso il tecnico argentino dell'Atletico Madrid. I suoi Colchoneros fanno sul serio.Paul Pogba ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. La Juventus spera di averlo a disposizione il 29 ottobre ...