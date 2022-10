Ilaria | la figlia di Gigi D' Alessio | è ancora single | Mi fidanzerò quando

(Di martedì 18 ottobre 2022)D'è la30enne diD'. Pochi giorni fa, la ragazza ha ammesso di essere. Ed ha risposto a modo suo a chi le chiedesi fidanzerà.D'ha avuto cinque figli da tre donne diverse. Chi è suo fan conosce già i nomi delle partner che il cantante napoletano ha avuto nel corso degli anni.era famoso solo a livello locale, D'era legato a una donna di nome Carmela Barbato. Da lei sono nati i figli Claudio (1986),(1992) e Luca (2003). Pochi mesi dopo la nascita di LDA, il cantante si è unito sentimentalmente ad Anna Tatangelo, che lo ha reso padre per la quarta volta nel 2010,è nato Andrea ...

'Si è spenta Rita Calore, madre di Stefano Cucchi e donna libera e coraggiosa che non ha mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. A suaCucchi, e a tutti i suoi cari vanno la vicinanza e l'abbraccio di tutte e tutti noi'. Così il deputato dem e responsabile Comunicazione del Pd, Marco Furfaro, su Twitter.La donna si era ammalata qualche anno fa , quando credeva in realtà di avere dolori per la solita sciatalgia, ma poi lale aveva fortemente suggerito di iniziare a curarsi e da lì la ...