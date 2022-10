IL COLLEGIO 1958 | TORNA SU RAI2 IL REALITY EDUCATIVO ALUNNI | PROF E VOCE NARRANTE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 18 ottobre 2022) Al via la settima edizione de “Il” che, eccezionalmente per la settimana del debutto, raddoppia con due puntate consecutive, in onda martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai 2, alle ore 21,20. Dalla prossima settimana, invece, l’appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive. Il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia quest’anno porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50. I giovani protagonisti, infatti, lasceranno le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere nel. IL: NINO FRASSICALa prima novità di questa edizione è ladi Nino Frassica, che accompagnerà il racconto delle avventure dei venti protagonisti: gli scontri con il Preside e il corpo ...