"I professori danno voti più alti alle ragazze". Ecco lo studio universitario

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Letendono a riceverepiù generosi rispettocontroparti maschili nonostante le stesse competenze accademiche. A questa conclusione giunge uno, pubblicato sul British Journal of Sociology of Education, condotto dagli scienziati dell'Università degli Studi di Trento, che hanno mostrato come questo pregiudizio sia diffuso in modo sistemico, indipendentemente dalla materia e dcaratteristiche degli insegnanti. Il team, guidato da Ilaria Lievore, ha coinvolto 38.957 studenti, di età compresa tra 15 e 16 anni, per valutare i divari di genere nel rendimento scolastico. Nei test standardizzati, letendono a ottenere risultati migliori nelle discipline umanistiche, nelle lingue e nelle capacità di lettura, mentre i ragazzi sono associati a punteggi più ...