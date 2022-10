Highlights e gol Siviglia-Valencia 1-1 | Liga 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la decima giornata della. Al Sanchez Pizjuan continua la maledizione degli andalusi, ancora a secco di vittorie in casa, ma Sampaoli resta imbattuto. Arriva un pareggio comunque importante per Gattuso, in gol Cavani per il vantaggio ospite e Lamela a pochi minuti dal novantesimo per il pari riacciuffato per i capelli, poi in pieno recupero Gaya sbaglia il rigore decisivo. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.