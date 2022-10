Hearthstone | La Fauce è Uguale per Tutti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Laperè l’ultimo Set di carte uscito per, il cardgame ambientato nel mondo di Azeroth, il 27/09. Più esattamente è un Mini-Set composto da un totale di 35 nuove carte: 4 Leggendarie, 1 Epica, 12 Rare e 16 Comuni. Dopo i fatti di Assassinio al Castello di Nathria, l’elfa Sylvanas è stata accusata e trascinata davanti al Carceriere per rispondere dei propri crimini. Quali? Vediamoli sulle carte de Laper. : panoramica Le nuove carte de Lasono trovabili sia nelle bustine di Assassinio al Castello di Nathria, sia nello speciale pack da 66 carte, comprensivo di una copia di ogni carta Leggendaria e due di ogni altra. Il pack speciale può essere ottenuto con 2000 monete d’oro o 1500 Pietre ...

Ogni espansione ha avuto modo di "dire la sua" quando si è entrati nel campo dei mazzi budget, e così anche l'ultima suLaè Uguale per Tutti. Non sottovalutateli troppo: nascono ...Tags Blizzard disponibile dal 27 settembreLaè Uguale per Tutti nuovo mini set