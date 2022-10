“Guardate Edoardo Donnamaria” GF Vip | è vietato ma lui ci prova spudoratamente

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Puntata contra i protagonisti, l’ultima del GF Vip 7. Lunedì sera Alfonso Signorini ha voluto un confronto tra il volto di Forum e Antonino Spinalbese. In settimana l’ex di Belen ha voluto provocarlo avvicinandosi ad Antonella Fiordelisi, che nel frattempo si stava avvicinando a lui. Per la schermitrice solo una “strategia che in amore va usata e ha funzionato perché poi è scattato il bacio”, per Antonino un modo per cercare di affossare, che a quanto pare non gli sta molto simpatico ma è stato lui ad uscirne male, criticato anche da Sonia Bruganelli. Leggi anche: “Va cacciato”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese, tutti furiosi dopo la scoperta: “Sta mentendo”, “è contro il regolamento GF Vip”: cosa ha fatto in diretta “Il mio rapporto con lui ...