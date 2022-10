Governo | trattative in corso | ipotesi Tajani agli Esteri e vicepremier | Musumeci al Sud LA LISTA

(Di martedì 18 ottobre 2022) Silvio Berlusconi cede, va a 'casa' di Giorgia Meloni, in via della Scrofa, e quasi subisce la tregua con la leader di Fratelli d'Italia. Un'ora e mezzo dopo, insieme annunciano che il centrodestra andrà...

in corso: ipotesi Tajani agli Esteri e vicepremier, Musumeci al Sud. LA LISTAQuesto nonostante la spinta al rialzo arrivi in parte proprio dalla marcia indietro del... Sul fronte materie prime, l'avanzamento dellesul tetto di prezzo 'dinamico e temporaneo' ...Pietra tombale su un accordo tra Terzo polo e Partito democratico. Decisiva la partita per l’elezione dei vicepresidenti di Camera e Senato ...Il governo Meloni avrà 23 ministri. Tre saranno i tecnici, 6 ministri saranno in quota Lega e 5/6 andranno a Forza Italia che incassa gli Esteri. Otto ministeri saranno espressione di Fratelli d'Itali ...