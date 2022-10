Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi contro Ginevra Lamborghini | “Era fidanzata ma non mi sembra di sia comportata come una santa in questa Casa!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le parole pronunciate danei confronti di Antonino Spinalbese non hanno turbato solo l’hair stylist. L’ex Vippona, tirando in balloe consigliando a Edoardo Donnamaria di scappare, ha lasciato dei malumori anche nella stessa influencer. Vedi ti trovi proprio bene conperché fate dei giochini proprio da ragazzini. Edoardo scappa più veloce del vento! Dopo la puntata andata in onda ieri sera,si è detta stupita per il cambio di atteggiamento dellanei confronti di Antonino e ha voluto dire la sua al coinquilino: Sinceramente ci sono rimasta malissimo perché da un’amica non mi aspettavo che si comportasse così con te. Stavi in un momento particolare ti doveva difendere, ...