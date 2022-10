Festa del cinema di Roma 2022 | Micaela | Isabelle | Violante e le altre Tutti i look e tutti i voti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ramazzotti, Huppert e Placido: per la sesta serata del festival capitolino, un red carpet ricco di meravigliose interpreti. Che danno il meglio di sé in un total black all'insegna dell'eleganza

Federazione Italiana Scherma

'Caravaggio Oggi avrebbe fatto il reporter di guerra, per la sua grande capacità di immortalare il momento'. Michele Placido presenta allaCinema di Roma il suo 'L'ombra di Caravaggio', un progetto che, come spiega il regista e attore, parte da lontano e che si è arenato a causa della pandemia. 'Questi sono stati quattro anni ...'L'Ombra di Caravaggio' arriva il 3 novembre al cinema con protagonista Riccardo Scamarcio nei pannicelebre ... LAZIO - MASTERCLASS DI SCHERMA SCENICA IN OCCASIONE DELLA "FESTA DEL CINEMA DI ROMA" MILANO – Ottobre è il mese dei colori tipicamente autunnali, del foliage, delle castagne e delle zucche ... feste dalle atmosfere dark e travestimenti creepy. Una festa che negli anni è diventata ...ROMA – La Regione Lazio sarà presente oggi alla cerimonia ufficiale di apertura della Frankfurter Buchmesse. Il tema della Fiera di quest’anno è “Translate. Transfer. Transform. Words connect worlds”.