Calciomercato Inter | Marotta ci prova | serve una condizione

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’si è ritrovata nelle ultime settimane. ll club nerazzurro non smette però di pensare al. Dopo le difficoltà iniziali l’di Simone Inzaghi è in ripresa e la squadra nerazzurra è reduce da ottimi risultati in Italia e i Europa. La squadra milanese, grazie al pari di Barcellona, è ad un passo dagli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

Ma passano le ore e la previsione di Mola viene confutata da.com , per il quale ... Suona invece come una boutade la suggestione, dove il difensore ha già militato ai tempi delle ...L'accordo era già nell'aria ed è stato anticipato dalla comparsa del logo dell'azienda sui cartelloni durante le gare dell'femminile. Domenica poi, durante la sfida con la Salernitana , eBay è ... Inter, colpo a zero in fascia | Mercato L’Inter è in vendita. Alle indiscrezioni del Financial Times si sono aggiunte le parole di Marotta e, oggi, anche un articolo su Repubblica. Sembra dunque che l’era Suning sia davvero al capolinea dop ...Dopo la vittoria in casa dell’ Inter, per il Sassuolo Primavera è già ora di tornare al lavoro in vista della gara di sabato 22 ottobre con il Torino, che si disputerà allo stadio Enzo Ricci di Sassuo ...