Calcio | su Dazn al via la seconda stagione della Champions femminile

(Di martedì 18 ottobre 2022) Milano, 18 ott. - (Adnkronos) - Dopo il primo annostorica partnership tra, Uefa e YouTube, che ha registrato oltre 64 milioni di view totali a livello globale con tifosi sintonizzati da più di 230 mercati,, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo a livello globale e host broadcaster, è pronta a trasmettere l'attesissima2022-23Uefa Women'sLeague (UWCL). Nel quadro dell'accordo pluriennale, anche quest'annotrasmetterà in diretta tutti i 61 match, dall'iniziofase a gironi, condi inizio alle 18.45 di domani, fino alla finale di maggio. Tutti i contenuti saranno trasmessi in diretta streaming sue disponibili gratuitamente in tutto il mondo ...

Così Gigi Buffon, ospite del programma Supertele su, ha commentato il suo futuro quando smetterà di indossare i guantoni da portiere. Un futuro ancora da scrivere e non chiaro, almeno per il momento. L'ex portiere della Juventus è tornato a parlare della finale di Champions League persa dai bianconeri contro i milanesi nel 2003...