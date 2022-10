BTP a lungo termine per proteggere i risparmi dall’inflazione | due quindicennali a rapporto

Leggi su risparmioggi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Se c’è una lezione che i mercati hanno dato negli ultimi mesi è che, oggi, uno dei modi più efficienti perè investire in BTP. I rendimenti ultimamente strappati dai Buoni Poliennali del Tesoro non hanno eguali tra i vari strumenti di investimento anche perchè i BTP godono di una tassazione agevolata che le obbligazioni societarie si possono solo sognare. I conti deposito hanno provato a stare al passo ma non è facile quando i rendimenti dei BTP viaggiano oltre il 4% e in alcuni casi arrivano anche al 5%, fermo restando che comunque con i conti deposito siamo in un ambito che non centra nulla con quello dei BTP (le finalità sono completamente diverse). Ad ogni modo, si considera che la scorsa settimana è stato collocato in asta un triennale (parliamo quindi di breve) con ...