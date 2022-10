“Bollette dell’elettricità in calo da gennaio” La previsione positiva di Nomisma

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott – Lepotrebbero farci respirare da, secondoEnergia. Unaconfortante che tutti speriamo si riveli quanto più vicina alla realtà. Anche il gas potrebbe calare nei prossimi due mesi. “elettricità,da” Davide Tabarelli, presidente diEnergia, a “24 Mattino” su Radio24, è ottimista, come riporta Agenzia Nova. Lepotrebbero calare a, quindi una flessione che vedremmo, in caso, dal prossimo anno. “Segnali positivi su quelle in arrivo prossimamente”, secondo Tabarelli, che però specifica che “gli effetti si vedranno dal primoe possiamo ...