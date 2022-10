Attilio Romita | pesanti accuse contro gli autori del GF Vip | spunta una strategia

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Anche la puntata di ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata. Ad ogni modo, le cose più interessanti e degne di nota si verificano sempre dopo la messa in onda. In piena notte, infatti,si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto pesanteglidel reality show. In particolar modo, il concorrente ha dichiarato che la produzione non agirebbe in maniera corretta e equa verso tutti i concorrenti. Alcuni, infatti, sembrerebbero essere i preferiti, i quali vengono «salvati» mediante il meccanismo delle immunità. Nel momento in cui uno dei «prediletti» si trova a rischio, viene immediatamente protetto attraverso questa pratica. Lo sfogo diglidel GF Vip: la...