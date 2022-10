Ascolti TV | Lunedì 17 Ottobre 2022 GF Vip vince con il 20 8% 2 | 6 mln | Sopravvissuti 15 4% 2 | 7 mln Rai2% | Nei Tuoi Panni parte dal 2 7%

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 ottobre 2022) GF Vip: Pamela Prati parla di Mark Caltagirone (Us Endemol Shine) Nella serata di ieri,17, su Rai1 la fictionha appassionato 2.748.000 spettatori pari al 15.4%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di share (GF Vip Night: .000 – %, Live: .000 – %). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.535.000 spettatori pari al 9.8% di share (presentazione di 12 minuti: 1.133.000 – 5.3%). Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.190.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 930.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 918.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Conflitto di Classe ha registrato 462.000 ...