Xi traccia la strada a ostacoli per vincere la sfida tecnologica

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “mo risolutamente la battaglia nelle tecnologie chiave di base”. Nel discorso che lo ha di fatto trasformato in presidente a vita, Xi Jinping non poteva sorvolare sullain corso. All’apertura del XX Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese (Pcc), il leader da dieci anni al potere hato lache il suo Paese deve seguire per diventare la prima potenza mondiale. Per riuscirci dovrà trionfare in una guerra che lo vede impegnato contro gli Stati Uniti: quella per il dominio tecnologico. La Cina, tuttavia, è prima chiamata a superare quelle che Xi ha chiamato “tempeste pericolose”, a iniziare dalla nuova politica protezionistica di Washington. Più che una corsa su un rettilineo, infatti, sembrerebbe una maratona con deglida dover ...