WTA Rouen 2022 | Lucia Bronzetti sconfitta in maniera perentoria da Misaki Doi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si interrompe subito il cammino dinel WTA 125 di, in Francia; la tennista riminese, terza testa di serie del seeding, viene eliminata con un perentorio 6-3 6-1 dalla giapponeseDoi. L’azzurra rimane in partita per soli quattro giochi, per poi afflosciarsi e ritrovarsi a rincorrere senza successo la sua dirimpettaia, perdendo progressivamente certezze, colpi e la partita. Inizio alquanto promettente per, che si prende immediatamente il servizio avversario già nel primo gioco. Sembra l’inizio di una sfida abbordabile, ma la giapponese inizia ad insinuare dubbi nel gioco dell’azzurra con le sue variazioni. Arriva il controbreak valido per il tre pari, maavrebbe anche due immediate chance per rimettersi in testa a tirare, ma non le sfrutta e ...