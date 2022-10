Siviglia – Valencia – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Jorge Sampaoli cercherà di continuare il suo inizio positivo come manager delquando i Nervionenses accoglieranno ilall’Estadio Ramon martedì 18 ottobre sera. Ilarriva a questa partita dopo la vittoria per 1-0 contro il Maiorca nella Liga di sabato scorso, mentre ilè stato costretto a un pareggio per 2-2 in casa dell’Elche, fanalino di coda della classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 19 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreIlha licenziato Julen Lopetegui come allenatore all’inizio del mese, e Sampaoli è tornato per un secondo periodo al timone, dopo essere stato precedentemente in ...