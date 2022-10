Silvio Berlusconi inciampa | poco prima del vertice

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il Presidente di Forza Italiasi è recato nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa per incontrarsi con la Presidente di FdI Giorgia Meloni, la quale lo ha accolto nell'atrio del al suo arrivo. Il Presidente forzista si è appoggiato a lei per aiutarsi a camminare dopo essereto mentre entrava nel cortile del palazzo.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Sono questi, a quanto si apprende, alcuni dei nomi discussi nel corso dell'incontro trae Giorgia Meloni. A quanto si apprende la leader di Fdi avrebbe dato la disponibilità ad ...Si è concluso, alla sede romana di FdI in Via della Scrofa, l'incontro tra i leader di Fratelli d'Italia e Forza Italia, Giorgia Meloni e. E' quanto fanno sapere i due partiti di ...E' durato circa un' ora e mezza l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi per ricomporre lo strappo politico e individuare la squadra del governo di centrodestra da sottoporre al Capo dello St ...Giorgia Meloni avrebbe detto a Silvio Berlusconi: "Quello che è accaduto consideriamolo come passato, una cosa superata. Non torniamoci più, ora pensiamo a dare un governo al Paese". Sarebbero state q ...