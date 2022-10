Ruby ter | difesa Cav | ' pm irrispettosi su ordinanza intoccabile | non c' è corruzione'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'del tribunale di Milano del 3 novembre 2021 taglia le gambe alle accuse contro Silvio Berlusconi, imputato nel processoter perin atti giudiziari. Lo sostiene il suo difensore, l'avvocato Federico Cecconi che si scaglia contro la pubblica accusa - il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio - che nella loro requisitoria avevano chiesto di revocare o modificare la pronuncia della corte con cui si dichiara "l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali" rese nei primi due procedimenti da 18 ragazze tra cui la stessa El Mahroug facendo così 'cadere' le contestazioni contro gli imputati. L'sostiene che le dichiarazioni delle coimputate di Berlusconi - "in qualità di persone sostanzialmente indagate" - non possono entrare nel ...

Agenzia ANSA

Coinvolta nella querelle sulle cene ad Arcore, viene indagata nell'inchiesta, per aver reso falsa testimonianza in aula. Inchiesta poi archiviata.Coinvolta nella querelle sulle cene ad Arcore, viene indagata nell'inchiesta, per aver reso falsa testimonianza in aula. Inchiesta poi archiviata. Ruby ter: difesa Cav, giudici hanno già demolito corruzione - Lombardia E' "forte, debordante, dirompente l'effetto dell'ordinanza" con cui i giudici della settima penale di Milano, lo scorso novembre, hanno dichiarato "inutilizzabili" le dichiarazioni delle giovani testi ...Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'ordinanza del tribunale di Milano del 3 novembre 2021 taglia le gambe alle accuse contro Silvio Berlusconi, imputato nel processo Ruby ter per corruzione in ...