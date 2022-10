Roma Ubriaco prende a pugni in testa la compagna | arrestato uomo violento

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di un47enne polacco, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della. La donna, che da anni subiva maltrattamenti fisici e morali da parte dell’indagato, non lo aveva mai denunciato per paura di peggiorare ulteriormente la situazione. Negli ultimi mesi, a causa della sua dipendenza dall’alcol, l’l’aveva picchiata più volte cagionandole, in 4 diverse circostanze, un trauma cranico, un ...