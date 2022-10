(Di lunedì 17 ottobre 2022) Radjadi nuovo nei guai. Dopo essere stato sorpreso a guidare senza patente, il centrocampista ex Roma e Inter è stato sospeso dall', per essere stato beccato are una sigaretta ...

leggo.it

... è costretto a lasciare lo stadio sotto scorta Totti e Noemi in gita a Montecarlo, viaggio all'estero tra amore e calcio: 'beccati' in tribuna allo stadio del Monaco Le scuse diCon una ...Pronta, ovviamente, la punizione del suo club, che manderàa giocare con la squadra B. Nainggolan fuma in panchina prima della partita, l'Anversa lo sospende a tempo indeterminato FOTO Altri guai in arrivo per l'ex centrocampista di Roma e Inter, Radja Nainggolan. Il calciatore belga non è nuovo a problemi di natura disciplinare e anche questa volta si è lasciato andare a comportame ...