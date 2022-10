Tiscali

... il giocatore di profilo più alto che abbia frequentato la RafaAcademy., campionessa amatissima negli anni Ottanta e Novanta, quattro volte vincitrice degli Internazionali BNL d'...Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivati in Italia i genitori della compagna, Oriana: il papà è Osvaldo, fratello dell'ex tennista Gabriela e ex attore, la mamma è Catherine Fulop,... Nadal-Sabatini, doppio misto in Argentina: quando si giocherà Rafa Nadal ha detto sì. Lo spagnolo ha accettato la proposta di Gabriela Sabatini di giocare insieme un doppio misto in Argentina. La ...L'argentino nei prossimi giorni farà una nuova risonanza e intanto si gode la famiglia al completo in Italia che lo sta aiutando a recuperare più in fretta ...