Martusciello torna all’attacco del Governatore De Luca

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Chiediamo alla Corte dei Conti di acquisire gli atti con i quali la Giunta regionale stanzia risorse per la marcia della pace organizzata dalla Regione. È anomalo il sostegno economico, sarebbe folle finanziare gli spostamenti, sarebbe previsto il pagamento del bus, per i partecipanti. C’è un evidente uso di risorse pubbliche per fini privati e politici. Chiediamo, con urgenza, che venga acquisito ogni impegno di spesa fatto per organizzare l’evento”. Lo dichiara Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia Campania, in relazione al finanziamento di 300 mila euro (deliberazione 521 dell’11 10) previsto per la iniziativa della pace promossa dal Presidente De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

