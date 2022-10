Kiev | la polizia ucraina abbatte un drone kamikaze con colpi d’arma da fuoco | le immagini

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Unviene abbattuto adadagli agenti di, che sparano verso il cielo con pistole e fucili. È successo a. Nel video il momento in cui gli agenti sparano e poi il fumo che si alza dalla zona dell’impatto dove ilè precipitato per iricevuti. LeTwitter sono state pubblicate dallastradaleL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

