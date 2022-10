Iran | incendio nella prigione di Evin | sono 8 i morti

L'autorità giudiziaria iraniana afferma che tutti detenuti che hanno perso la vita erano stati condannati per furto. La Farnesina ieri aveva comunicato che l'italana detenuta nel penitenziario sta ...... la Russia ha ordinato 2.400 droni kamikaze dall'. Sono in grado di trasportare missili a guida ... 2 ore fa A Kiev 9 esplosioni e un, si temono vittime Sono nove, secondo il corrispondente ...(Adnkronos) – Le autorità iraniane hanno dichiarato che è salito a otto persone il bilancio delle vittime dell’incendio divampato ieri nella prigione di Evin, nel nord di Teheran. Lo riporta l’agenzia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...