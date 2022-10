Il Giro d' Italia 2023 è stato disegnato per non dare alibi ai corridori

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La prima cosa che colpisce del percorso deld'è il ritorno, abbondante e cadenzato delle cronometro: tre per 70,6 chilometri. Piacciono mica a tutti le cronometro, nemmeno ai più a dire il vero, per questo le hanno iniziate a diminuire per numero e lunghezza. Erano 27,6 nell'ultima edizione, 38,9 in quella del 2021. Era daldel 2013 che non si superavano i settanta (nel 2020 si arrivò a quota 64,9). Tre cronometro, una che si conclude in cima a una salita, peraltro parecchio dura, due pianeggianti, di cui una lunga 33,6 chilometri, e con rettilinei lunghi, ingredienti necessari per ampliare i distacchi tra chi contro il tempo sa andarci, e forte, e chi fa fatica. Insomma, un'avviso a scalatori e avventurosi montani: godetevi le montagne, rendetele speciali. Il tracciato del prossimo ...